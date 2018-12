Willem II-captain Peters spaart verbannen ploeggenoten: ‘Maakt mij niet uit, dat is aan de staf’

Dat was niet eens het nieuws van de dag. Een uur voor de wedstrijd werd bekend dat spelers Timon Wellenreuther, Thomas Meissner, Atakan Akkaynak en Donis Avdijaj om disciplinaire redenen uit de selectie zijn gezet. Zonder het viertal klaarde Willem II de klus in Emmen. Voor de camera van FOX Sports zei Peters niet precies te weten wat zich heeft afgespeeld. ,,De lezing die we hebben gekregen is dat ze de wedstrijd niet professioneel zijn aangegaan, dus de trainer heeft maatregelen getroffen. Het maakt mij verder niet uit, dat is aan de staf. In de winterstop zal daar best over gesproken worden. De focus was nu bij de deze elf en de spelers op de bank. Die hebben dat goed opgepakt.”