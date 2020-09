Willem II-captain Peters: ‘Zij kregen vijf kansen en schieten er vier binnen’

,,Ze kregen vijf kansen en schieten er vier binnen. We hebben zelf genoeg gecreëerd, maar als je de trekker niet overhaalt, dan is het verschil groot”, oordeelde de verdediger over de Europese uitschakeling. ,,De eerste grote kansen waren voor ons. Op dit niveau moet je die maken. Dan hadden we Rangers kunnen laten komen, op de counter kunnen spelen. Maar dat gebeurt niet.”

De aanvoerder zag ook dat de doelpunten van Rangers voortkwamen uit fouten van Willem II. ,,Persoonlijke fouten doen ons de das om. Rangers is een goede ploeg, maar door onze fouten werden zij gevaarlijk. We helpen ze in de wedstrijd. Dit was een harde leerschool. Heel zonde dat je ook niet meer de spanning terug in de wedstrijd kunt brengen en het zo'n afgetekende zege wordt.”