Willem II-captain Pol Llonch: ‘Wij hielden goed stand toen Vitesse móést komen’

In een interview met deze krant kondigde de Spanjaard onlangs al aan dat hij snel beter Nederlands wil leren om de interviews over een paar maanden helemaal in het Nederlands te kunnen doen. ,,Dit was een moeilijke uitwedstrijd voor ons, tegen een club die Europees voetbal speelt”, aldus Llonch. ,,In de tweede helft móest Vitesse komen. Wij hielden goed stand en hadden nog wel één of twee keer meer kunnen scoren. Maar we hebben de overwinning met 'n allen binnengehaald, heel mooi.”