Willem II-coach Hofland baalt van Telstar-collega Snoei, maar is trots op z’n winnende tiental

Terecht

De rode kaart voor Lachkar op het fraaie complex van Uno Animo in Loon op Zand was overigens terecht. Hij torpedeerde de doorgebroken spits Glynor Plet. ,,Maar dan is het gebruikelijk dat je vervolgens wel zonder de boosdoener, maar toch weer met elf tegen elf speelt in dit soort oefenduels”, aldu Hofland. ,,Want je wil het liefst oefenen op een situatie die je verreweg het vaakst meemaakt straks in de competitie. Maar goed, nu hebben we ervaren hoe het is om lang met een man minder te spelen en dat ging ons goed af, vond ik. Af en toe moesten we de lange bal spelen om onder de druk uit te komen, maar verder was nauwelijks te zien dat zij in overtal waren.”