Willem II-coach Hofland is boos na nieuwe domper: ‘Absolute wil om te winnen ontbreekt’

Ook tijdens de wedstrijd ergerde de coach zich groen en geel. ,,Als je een voorzet tegen een verdediger aan schiet, dat kan een keer gebeuren. Maar niet vijf keer. Als er goede voorzetten kwamen, dan was er niemand in de zestien. En bij de kansen die we kregen, waren we totaal niet scherp. De echte gretigheid om te willen scoren, ontbrak. Dat kan niet.”

Als je wil promoveren, vindt Hofland, moet je elke dag top zijn. ,,Minimaal een zes scoren. Maar vandaag waren er een aantal die een vier verdienden. We hebben al lang gezien dat ze het kunnen, maar we moeten het er echt over gaan hebben hoe het kan dat er zo vaak dezelfde fouten worden gemaakt. We geven vier keer een voorzet naar waar niemand staat... Er worden keuzes gemaakt die totaal verkeerd zijn. Dat is niet acceptabel en dat is niet ons niveau. Ik heb het net in de kleedkamer al gezegd en zal er morgen nog een keer op terugkomen. We moeten wel bij elkaar blijven en samen zorgen dat het beter gaat.”