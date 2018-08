Willem II-commissaris Hermans stapt per direct op, Van der Laak en Vreeman blijven aan

De directie, rvc en het stichtingsbestuur zeggen het besluiten van Hermans te betreuren, maar tegelijkertijd te respecteren. ,,Na een turbulente periode voor de club creëer ik met mijn vertrek rust en ruimte die noodzakelijk is op dit moment", zegt Hermans in een eerste reactie.

Het stichtingsbestuur is in conflict met de rvc van Willem II. Eerder stelden voorzitter Jack Buckens en Jan Scheerlinck hun zetel in de rvc al beschikbaar, om zo een nieuwe discussie te voorkomen. De clubraad sprak onlangs in een extra vergadering het vertrouwen in het stichtingsbestuur heeft uit.