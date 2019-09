Willem II contracteert Grieks talent Voutzos (18) van PAOK Saloniki

Voutzos speelde in Griekenland voor PAOK Saloniki. Hij kan na het sluiten van de transferwindow worden vastgelegd omdat zijn contract met de Griekse club per 31 augustus is afgekocht. De verdedigende middenvelder geldt daardoor als een clubloze speler. Bij de onder 19 krijgt hij de kans zich te bewijzen om eventueel door te stromen naar de A-selectie.