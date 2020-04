Willem II dat RKC Waalwijk steunt: das lief

Koster: ‘Niemand kan tornen aan het Europese ticket van Willem II’

25 april Technisch directeur Joris Mathijsen sprak van een bizarre ontknoping van de eredivisie. ,,Het is voor Willem II een mooie beloning. Er is hard voor gewerkt”, vindt hij het terecht dat de Tilburgse club een Europees ticket krijgt. ,,Natuurlijk is niet iedereen tevreden. Je kunt het in zulke gevallen nooit goed doen. We hadden ook liever de competitie uitgespeeld.”