Willem II-debutant Rick Zuijderwijk: ‘Hier heb ik negen jaar voor gewerkt’

Willem II-aanvoerder Peters: ‘Als je in de eredivisie geen fouten maakt, ga je heel veel wedstrij­den winnen’

10 augustus Kansen waren voor beide ploegen schaars zaterdagavond in Tilburg, maar omdat Willem II de ploeg was die de meeste cruciale fouten maakte, was het Vitesse dat de meeste aanspraak maakte op de overwinning. Dat was de kraakheldere analyse van Willem II-aanvoerder Jordens Peters na afloop van het duel: 0-2.