Willem II-deejay Lars Oomens: ‘Geluid fans gaf misschien nét dat zetje’

De 26-jarige Tilburger draait al een paar jaar plaatjes bij thuisduels van Willem II, maar kreeg nu dus een nieuwe taak. Normaal gesproken is het stil in het vanwege het coronavirus lege stadion tijdens de wedstrijden, maar fans van Willem II hadden voorgesteld om vorig seizoen opgenomen supportersgeluiden door de boxen te laten schallen. ,,Ik had een aantal takes tot mijn beschikking en daar probeerde ik een zo goed mogelijke mix van te maken, een beetje afhankelijk van wat er gebeurde op het veld zo realistisch mogelijk. Voor mijn gevoel ging dat heel aardig”, aldus Oomens. ,,Ik denk dat de spelers het wel prettig vonden. Misschien heeft dit ze wel net het zetje gegeven waardoor ze de overwinning uit het vuur hebben gesleept.” In de eerste helft moest Oomens vol aan de bak. ,,Twee doelpunten van Willem II, een afgekeurd doelpunt en een tegentreffer... Dat was wel even flink aanpoten. Gelukkig hadden we vrijdag alles al een keer getest in het stadion, zodat ik nergens door verrast werd.”