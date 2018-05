Willem II-directeur Berry van Gool verbaasd over actie FC Twente

Compenseren

Overeenkomst

Willem II-directeur Van Gool zegt een aantal stukken voor de ECV-vergadering van woensdag nog te moeten bestuderen. Hij heeft al wel van het voornemen van FC Twente gehoord. ,,Dat zou bijzonder zijn. Afspraak is afspraak en wat mij betreft ligt er een overeenkomst", aldus Van Gool. ,,Maar nogmaals, eerst wil ik even goed zijn wat FC Twente nou precies voor stukken over dit onderwerp heeft aangeleverd voor de vergadering voordat ik er dieper op in ga.