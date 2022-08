Willem II-directeur Jacobs baalt van blunder KNVB: ‘Erg slordig, dit kan serieuze consequenties hebben’

Eind vorige week kwam via weekblad Voetbal International naar buiten dat de transfermarkt in Nederland een dag eerder sluit dan in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kunnen tot en met woensdag 31 augustus spelers kopen of huren, maar in andere landen sluit de transferwindow pas een dag later. De clubs daar kunnen dus ook op donderdag 1 september nog spelers halen. En dat terwijl de meeste Europese markten normaal gesproken tegelijk sluiten.