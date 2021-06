Willem II-directeur Mathijsen blikt kritisch terug én vooruit: ‘Het verval was te groot’

Assistent-trai­ner Gery Vink na drie jaar weg bij Willem II

1 juni Gery Vink vertrekt bij Willem II. Hij was drie jaar lang assistent-trainer bij Willem II, had als interim ook een paar keer de leiding over het eerste elftal, maar zit komend seizoen niet meer op de bank: zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De nieuwe trainer Fred Grim neemt (in ieder geval deels) zijn eigen staf mee.