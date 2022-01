Willem II-directeur Van Geel fileert kabinetsbesluit: ‘Ik ben boos, dit is een zeer bittere pil’

Martin van Geel heeft geen goed woord over voor het besluit van het kabinet om de voetbalstadions voor slechts 1/3 open te gooien. Dat laat de boze algemeen directeur van Willem II weten. ,,Het ergst vinden we het voor onze supporters en sponsoren.”

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte tijdens een persconferentie officieel bekend dat er weer publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden in het betaald voetbal. Wel mogen de stadions maar voor 1/3 gevuld worden. Toen dat nieuws eerder in de week uitlekte spraken de clubs (die een bezetting van minimaal 2/3 willen zien) al van ‘een voorstel zonder perspectief’, nadat het bevestigd werd toonden zij zich ‘ernstig teleurgesteld’. De clubs schreven in een gezamenlijk statement: ,,Wij hopen dat het kabinet snel tot andere inzichten komt.”

Die mening heeft ook Van Geel, algemeen directeur van de Tilburgers. ,,Ik ben boos over dit zeer teleurstellende besluit”, zo laat hij via de officiële kanalen weten. ,,De voetbalsector heeft begin dit seizoen aangetoond het organiseren van wedstrijden veilig en verantwoord mogelijk te maken. Toch spelen we al sinds november als een van de weinige landen in Europa in lege stadions. Dat heeft financieel gevolgen voor onze club. Het gaat om honderdduizenden euro’s en zonder perspectief loopt dat alleen maar op.”

Van Geel vervolgt: ,,Het ergst vinden we het voor onze supporters en sponsoren, omdat zeker is dat niet iedereen bij alle wedstrijden aanwezig kan zijn. Het is onder Willem II’ers bekend hoezeer de steun van al onze supporters aan het team ertoe doet. Ook daarom is het besluit van het kabinet voor ons allemaal een zeer bittere pil.” De club laat verder weten dat er snel gepraat gaat worden met supporters en sponsors. Daarna wordt besloten wat Willem II precies gaat doen met betrekking tot de stadionbezetting. De komende thuiswedstrijden speelt Willem II tegen RKC Waalwijk, Ajax en SC Heerenveen.