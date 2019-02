Willem II distantieert zich van uitspraken RvC-lid Vreeman in NRC

Van Gool tekende bij zijn vertrek de gebruikelijke verklaring dat beide partijen zich niet negatief over elkaar zouden uitlaten. Dat akkoord is door de RvC bij monde van Vreeman geschonden. ,,Maar ik heb er geen behoefte aan daar nog werk van te maken of op te reageren", aldus Van Gool.

Tegenover NRC had voormalig burgemeester Vreeman zich uitgelaten over het functioneren van voormalig algemeen directeur Berry van Gool. Zo zei hij: ,,Willem II moet naar boven kijken. Ook in het stadion, op het kantoor willen we een slag maken. Met Joris (Mathijsen, red.) hebben we natuurlijk iemand in huis die doordrenkt is van topsportmentaliteit. Dat compromisloze willen we doortrekken door de hele club. We vinden Berry niet goed genoeg.”