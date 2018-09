Willem II-doelman Branderhorst dolblij met rentree: 'Afwachten of ik nu weer eerste keeper ben'

VIDEOMattijs Branderhorst is dolblij dat hij dinsdagavond na 199 dagen weer onder de lat kon staan bij Willem II in het gewonnen bekerduel met Volendam (1-2). ,,De trainer gaf me deze kans en die moest ik pakken."

,,Het is geweldig om weer op het veld te staan", vertelt hij direct na de wedstrijd. Branderhorst was vorig seizoen eerste keeper, maar door een blessure, opgelopen in de wedstrijd tegen PSV, raakte hij zijn plek kwijt. ,,Vorig jaar heb ik een goed seizoen gedraaid en ik hoopte er al eerder weer te staan. Maar het is goed dat ik de tijd heb gekregen en genomen om weer volledig fit te worden."

Geen 'bekerkeeper'

Trainer Adrie Koster gaf eerder al aan niet te doen aan een 'bekerkeeper'. Of dat betekent dat Branderhorst nu ook echt weer eerste keeper is? ,,Dat is nog afwachten. Ik weet alleen dat ik nu mocht spelen omdat ik het op trainingen heb laten zien. Maar daar halen we een hoog niveau, we doen niet voor elkaar onder."

Wel is Branderhorst duidelijk over zijn eigen kwaliteiten. ,,Dan kies je voor iemand die de organisatie wegzet en rust brengt in de verdediging. Misschien voetballend iets minder, maar een echte keeper die gaat om de ballen tegen te houden."

Poll

De lezers van bd.nl zijn duidelijk over de keuze die Koster moet maken. 77 procent van de 1326 mensen die op de poll stemden, koos voor Branderhorst. De andere 23 procent ziet liever Timon Wellenreuther in de goal.