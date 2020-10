‘Willem II doet alles aan corona-bestrijding’

Rond de wedstrijd tegen FC Twente kwam daar een staflid en een medewerker van de club bij en deze week dus een speler. ,,We doen er echt alles aan om het virus buiten de deur te houden", zegt hoofdtrainer Adrie Koster. ,,De selectie is verspreid over vier kleedkamers. We eten in de grote VIP-tent op het parkeerterrein voor het stadion. Dat doen we in twee groepen, die maximaal een kwartier binnen zijn. We houden ons ook strikt aan de 1,5 meter afstand en dragen als we niet op het trainingsveld staan gezichtsmaskers. Maar dan nog kan het voorkomen dat een speler besmet raakt.”