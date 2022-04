Willem II doet lang mee in De Kuip, maar gaat toch onderuit

Willem II weerde zich kranig in De Kuip zaterdagavond, maar moest uiteindelijk toch buigen. De Tilburgers moesten in het laatste kwart van de wedstrijd twee tegentreffers toestaan.

De eerste helft verliep zoals verwacht. Feyenoord drong aan, Willem II hield tegen. Bij de Rotterdammers ontbrak de finesse om de Tilburgse muur te slechten. Telkens zat er wel een been of hoofd van een Willem II-speler tussen om te voorkomen dat de bal het doel van Timon Wellenreuther bereikte. Kort voor rust leek dat toch te gebeuren, toen Luis Sinisterra van dichtbij kon koppen na een corner, maar de Duitse doelman van Willem II verrichtte een ‘Glanzparade’ en tikte de bal met zijn hand uit de hoek,

Even daarvoor had ook Marcus Pedersen moeten scoren toen hij oog in oog kwam met Wellenreuther, maar de Noor schoot over. Aanvallend had Willem II niets in de melk te brokkelen in de eerste helft, onder meer omdat het de bal nooit langer dan een paar seconden achtereen in bezit wist te houden.

Vandaar twee wissels halverwege. Godfried Roemeratoe en Miquel Nelom werden door trainer Kevin Hofland vervangen door Daniel Crowley en Mats Köhlert. Het beoogde effect werd kort na rust bereikt. Eerst was er een fraaie aanval van Willem II, niet veel later kregen de Tilburgers hun eerste corner van de wedstrijd. Het leverde geen treffer op en even later ontsnapte Willem II toen een van richting veranderd schot via het lichaam van Wellenreuther niet in het doel belandde.

Goal Sinisterra

Even later ging het toch mis. Sinisterra kreeg net te veel ruimte en haalde van dichtbij uit. Dit keer kon Wellenreuther onvoldoende ingrijpen en ging de bal via zijn lichaam in het net: 1-0. Direct na de treffer voerde Hofland zijn derde wissel door. Max Svensson kwam in het veld voor de vrij onzichtbare Elton Kabangu en even later werd Saddiki vervangen door Pol Llonch. Bij Feyenoord kwam Bryan Linssen voor Cyriel Dessers.

Zo gingen de ploegen het laatste kwartier in, waarbij Willem II nog altijd mocht hopen op een stiekeme gelijkmaker. Met een ‘uitschuifbeen’ voorkwam Wellenreuther de ‘zekere’ 2-0 van Linssen in de 80ste minuut. Met Patrik Waldemark en Alireza Jahanbaksh bracht Arne Slot vers bloed bij Feyenoord, Hofland hoopte op een ingeving van Nasser El Khayati (voor Hornkamp).

De beslissing

Bij een kansrijke aanval vcan Willem II flaterde scheidsrechter Van de Graaf doro geen voordeel te geven, maar af te fluiten voor een overtreding. Even later was de mee naar voren opgestoomde Heerkens heel dicht bij de gelijkmaker, maar hij zag zijn inzet via een Feyenoord-been net naast het doel belanden. Een fout van Wessel Dammers maakte vervolgens een eind aan de spanning. Zijn te korte terugspeelbal werd door Linssen opgepikt en ingschoten: 2-0.