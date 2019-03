‘Willem II doet weer mee voor Europees voetbal, koopoptie Pavlidis wordt gelicht’

videoHet zijn mooie tijden voor de Tilburgse voetballiefhebber. Willem II heeft zich na een waanzinnig duel met AZ geplaatst voor de bekerfinale. Daarnaast sloegen de Tricolores afgelopen weekend een belangrijke slag in de reguliere competitie. De Graafschap werd op eigen veld versalgen (3-2). Clubwatcher Wilber Hack ziet de nabije toekomst rooskleurig in.

De huidige voetbaljaargang is voor menig Willem II’er al onvergetelijk, maar Hack sluit niet uit dat het nog mooier kan worden. ,,Het wordt misschien nog gekker. Als je finales gaat spelen en wedstrijden blijft winnen, kan het alle kanten op. Zo kan het zelfs richting play-offs voor Europees voetbal gaan. Dat is zeker realistisch, als je kijkt naar de vorm van Willem II en de manier waarop er gevoetbald wordt.”

Het komt niet uit de lucht vallen, de regen aan positiviteit in Tilburg. Al valt er genoeg te verbeteren. ,,Het is niet ineens allemaal raak natuurlijk. Willem II komt net uit een serie wedstrijden waarin meermaals verloren is. Het lukte dit keer echter wel een cruciale wedstrijden om te zetten in een overwinning. Als je van De Graafschap had verloren, waar je niet aan had moeten denken, dan had je weer tegen plaats zestien gehangen. Nu is plots Europees voetbal een mogelijkheid.”

Door de zege op De Graafschap is de grootste druk van de ketel. ,,De grote problemen zijn nu wel voorbij. Als je nu nog vijf á zes punten haalt, mag je er vanuit gaan dat je in de eredivisie blijft.”

Optie Pavlidis wordt gelicht

Wie zich in het Koning Willem II Stadion als een vis in het water voelen, zijn de Griekse winterversterkingen Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis. Beiden zijn gehuurd, zij het met optie tot koop. Zowel Vrousai als Pavlidis wordt volgend seizoen weer in het shirt van Willem II verwacht. ,,Van de Grieken blijft in ieder geval Vrousai. Hij heeft een huurcontract van anderhalf jaar, inclusief optie tot koop. Pavlidis is tot het einde van het seizoen gehuurd, eveneens met optie tot koop. Die optie moet voor eind maart gelicht worden. Dat gaat Willem II ook doen.”

Wat Pavlidis moet kosten is niet bekend. ,,Het is lastig in te schatten en er is moeilijk een vinger achter te krijgen. Mogelijk zou het om tweeënhalve ton gaan, maar ik denk niet dat Willem II dat voor een spits gaat betalen.”

Extra inkomsten

Al staat Willem II financieel sterk in de schoenen. Met in het achterhoofd de transfer van Frenkie de Jong en Fran Sol en het bereiken van de bekerfinale. Al levert dat laatste vooral sportieve aanzien op. ,,Het zijn een hoop extra inkomsten. Van de bekerfinale mag je echter niet teveel voorstellen. Het geld komt niet meer binnen op basis van een recette-deling, maar je krijgt een vast bedrag van de KNVB. En de spelers kregen een premie naar aanleiding van het bereiken van de finale. Daar gaat een groot deel van het geld aan op. Maar enkel voor de prestige al is het geweldig dat Willem II de finale heeft gehaald.”