Willem II doet zaken met VVV: Joeri Schroijen volgende aanvallende versterking

De Limburger speelde in de jeugdopleiding van PSV en FC Eindhoven, maar debuteerde in het betaald voetbal namens Fortuna Sittard. Via Go Ahead Eagles belandde hij (eerst op huurbasis, later vast) bij VVV-Venlo. In 2015 keerde hij terug bij Fortuna: wederom eerst als huurling, na een halfjaar werd hij definitief overgenomen.