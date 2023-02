Willem II draait voor geen meter, toch gebeurde er bijna niets op de transfermarkt: ‘Ze zijn door hun eigen handelen in een lastig hoekje gedreven’

Ooit een tosti’s verslinden­de kwajongen, nu ‘de Woenselse Cafú’: Valentino Vermeulen is terug bij Willem II

Hij speelde als jeugdspeler al ruim twee jaar bij Willem II, maar dat avontuur eindigde abrupt. Jaren later is rechtsback Valentino Vermeulen (21) terug in Tilburg, waar hij een contract tot 2025 heeft getekend. Het ‘lastige ventje’ van toen met een voorliefde voor tosti's heeft naar eigen zeggen ‘meer gezond verstand’ gekregen.

