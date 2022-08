Willem II duikt na hoopgevende voorbereiding de jungle van de KKD in

De selectie is op één of twee spelers na compleet. Dat is weleens anders geweest de afgelopen jaren. Is Willem II klaar voor de start? In de laatste twee oefenduels zag het er heel behoorlijk uit wat de mannen van trainer Kevin Hofland lieten zien. Zeker op Koningsdag in eigen stadion tegen Olympique Lyonnais (5-0) was het geregeld smikkelen en smullen voor de circa achtduizend (!) toeschouwers.