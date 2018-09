Willem II: een pijnlijk leerproces

Aanvoerder Freek Heerkens van Willem II zei in de aanloop naar de wedstrijd tegen PSV gekscherend dat zijn club het niet op de extra tijd aan moest laten komen. In die opzet zijn de Tilburgers geslaagd. Want PSV had bij de 6-1 thuiszege de twee minuten die arbiter Kamphuis bijtelde helemaal niet nodig.

Makkelijke prooi

Ondanks de goede start en het schot van Fran Sol op de paal was Willem II een veel te makkelijke prooi. PSV was voor de pauze dodelijk effectief, terwijl de Tilburgers de persoonlijke fouten aaneenregen. De vroege openingsgoal, een schot van buiten de zestien van Jorrit Hendrix, was houdbaar. Doelman Timon Wellenreuther kreeg er zijn vingertoppen tegen, maar kon de bal niet van richting veranderen. In het verloren openingsduel met VVV moest hij op dezelfde manier een treffer incasseren.

Van de zelfbewuste houding van Willem II in de openingsminuten was niets meer over. Het duel werd als een eerste echte testcase voor de verdediging gezien. Die linie met een onzekere Duitse doelman aan het hoofd bleek uiterst kwetsbaar. Maar Willem II zakte toch vooral als team door het ijs.

Bij de openingstreffer ging niet alleen Wellenreuther in de fout. Aras Özbiliz verzuimde de oprukkende Angeliño te volgen. Damil Dankerlui greep bij de tweede Eindhovense treffer niet kordaat genoeg in, terwijl Atakan Akkaynak zich door Steven Bergwijn liet uitkappen. Dat werd meteen afgestraft. Bij de 3-0 leed Daniel Crowley balverlies. Heerkens tikte Lozano vervolgens tegen de enkel.

Foutenfestival

Aan het foutenfestival kwam maar geen einde. Wellenreuther drukte bij de 4-0 een schot van De Jong in de voeten van Viergever. Fran Sol verzuimde na zijn knappe goal kort na de rust bij een vrije trap met Nick Viergever mee te lopen en was de eerste om dat toe te geven. De hoop op een spectaculaire comeback werd meteen de grond ingeslagen. ,,Na die snelle 5-1 was het alleen nog een gevecht tegen de tijd”, zei Sol. Omdat PSV steeds slordiger ging spelen bleef de schade tot 6-1 ‘beperkt’.