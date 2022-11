Willem II en NAC spelen derby's zonder uitsupporters: ‘Veiligheid kan niet (voldoende) worden gewaarborgd’

De Tilburgers en Bredanaars zijn de komende weken vrij, op zondag 11 december (om 12.15 uur) hervatten zij de Keuken Kampioen Divisie met een onderlinge derby, in het stadion van Willem II. Daar zullen geen NAC-supporters bij aanwezig zijn, zoals uitsupporters ook bij het duel in Breda (op vrijdag 14 april) niet welkom zijn. Dat is besloten na overleg in de zogenaamde ‘voetbalvierhoek’. Die bestaat uit de burgemeesters van beide steden, de twee clubs, het Openbaar Ministerie en de politie.

‘Goedwillende supporters de dupe’

,,Het niet toelaten van uitsupporters is een maatregel die de betrokken partijen zeer betreuren, maar waartoe men zich wel genoodzaakt voelt omdat de veiligheid niet (voldoende) kan worden gewaarborgd", zo laat Willem II in een statement weten. ,,Sinds de coronapandemie is de sfeer rondom voetbalwedstrijden veranderd. Vuurwerkincidenten, spreekkoren, vandalisme en geweldpleging (soms met stillegging van wedstrijden tot gevolg) zijn meer dan voorheen in en rondom de stadions aanwezig. Goedwillende supporters worden vaker de dupe van het wangedrag van personen die zich niet willen of weten te gedragen.”

Quote De benodigde politie-in­zet, de fysieke voorzorgs­maat­re­ge­len en de droogleg­ging van de stadions gaat ons te ver Theo Weterings, burgemeester van Tilburg

Namens de Tilburgers reageert algemeen directeur Martin van Geel in datzelfde statement: ,,De veiligheid van onze supporters, stewards, beveiligers en hulpdiensten tijdens wedstrijden is een absolute vereiste. Zij moeten onder veilige omstandigheden kunnen werken en genieten van de wedstrijd. De maatregelen die tijdens deze derby’s nodig zijn om dat te bereiken, roepen de vraag op of dergelijke inzet wenselijk en verantwoord is.”

De knoop is mede doorgehakt door Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. Hij zegt het besluit te betreuren. ,,Als bestuurder moet ik echter afwegen of ik de veiligheid van aanwezigen kan garanderen en/of eventueel te treffen maatregelen proportioneel zijn. Dat zou nu niet het geval zijn: de scenario’s laten een beeld zien van minstens honderd politieagenten, omvangrijke fysieke maatregelen en slechts een beperkt aantal bezoekers. De benodigde politie-inzet, de fysieke voorzorgsmaatregelen en de drooglegging van de stadions gaat collega Paul Depla (de burgemeester van Breda, red.) en mij te ver.”