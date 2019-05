Willem II en Peters komen met statement na afnemen aanvoerdersband: verdediger maakt excuses

,,Dat Jordens teleurgesteld was over zijn wissel is goed te begrijpen. De wijze waarop hij zijn onvrede uitte, kunnen we echter niet accepteren”, laat Koster in een reactie op de clubsite weten. Dat is voor de club reden om Peters de aanvoerdersband af te nemen.

Peters heeft zijn excuses aangeboden. ,,In de emotie van de finale heb ik mijn teleurstelling over mijn wissel in de vrije loop gelaten. Ik had me op dat moment moeten beheersen", aldus de verdediger. Onduidelijk is nog wie er zondag als aanvoerder zal fungeren. De spelersgroep stelde zich achter Peters op. De technische leiding zal nog iemand bereid moeten vinden om de band van Peters over te nemen.