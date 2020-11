Willem II en RKC hebben tweede nabetaling voor transfer Frenkie de Jong in zicht

Mike Trésor krijgt duel in Zwolle met soloactie niet van het slot

25 oktober Even was er zaterdagavond in Zwolle een glimp van de Mike Trésor van het vorig seizoen te zien. De middenvelder van Willem II rondde een solo af met een schot, dat net over vloog. Daarmee doorbrak hij de saaiheid van de eerste helft tegen PEC Zwolle.