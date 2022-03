Willem II en SC Heerenveen geven voorafgaand aan duel aandacht aan oorlogsgeweld Oekraïne

Nijhuis beslist: Willem II - RKC gaat in ieder geval beginnen, met Brondeel op doel bij de thuisploeg

De bal rolde echt niet op alle plekken op het veld even goed toen scheidsrechter Bas Nijhuis de veldtest deed voor Willem II - RKC. Hij twijfelde even, maar besloot toen om 13.20 uur: de wedstrijd gaat in ieder geval beginnen om 14.30 uur.

