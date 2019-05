Willem II'er Anita won met Ajax al drie keer de beker: ‘Deze finale is voor mij heel speciaal’

Vurnon Anita is van alle spelers die zondag bij Willem II - Ajax op het veld kunnen staan het meest succesvol in het toernooi om de KNVB-beker. De middenvelder, die door Willem II gehuurd is van Leeds United, stond als speler van Ajax driemaal met de dennenappel in handen. ,,Ik heb maar een finale gespeeld, maar in die andere toernooien ook een rol vertolkt”, zegt Anita. ,,Dus die bekers tellen mee. Een prijs is een prijs.” De 30-jarige Antilliaan speelde negen jaar geleden de volle negentig minuten in de finale tegen Feyenoord.