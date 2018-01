Willem II'er Azzaoui moet oppassen tegen FC Groningen

De huurling van VfL Wolfsburg heeft vier gele kaarten verzameld in de eerste achttien competitieduels van de Tricolores. Bij een volgende gele kaart moet hij een wedstrijd brommen. Dat geldt voor geen enkele andere speler van de Tilburgse club. Extra oppassen met overtredingen dus voor Azzaoui zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Kaartenlast NAC

Willem II is met 30 gele kaarten in totaal dit seizoen echter lang niet de club met de grootste kaartenlast in de eredivisie. Dat is buurman NAC Breda, dat al 40 gele kaarten verzamelde. De spelers van Feyenoord gedroegen zich - in de ogen van de scheidsrechters - tot dusverre het best; zij pakten met z'n allen samen pas 19 keer geel.