Willem II’er Holmen: ‘Ik bleef maar positief testen, heel irritant’

INTERVIEW Thomas Kok (ex-Wil­lem II) ondanks portie pech in zijn sas in Noorwegen: ‘Quarantai­ne viel achteraf goed uit’

18 december De start van zijn Noorse avontuur is ongelukkig, toch is Thomas Kok (22) een gelukkig mens in Grimstad, de stad van ‘de veelvraat.’ De Tilburger praat over dé test waardoor zijn hele team in quarantaine moest, een gebroken sleutelbeen én zijn toekomst. ,,Het is hier echt top geregeld.”