Willem II’er Ian Smeulers liet zijn tattoos al in Tilburg zetten

Bijna had Ian Smeulers (21) bij Willem II samengespeeld met zijn ‘zwager’ Paul Gladon. ,,De zus van mijn vriendin heeft een relatie met Paul”, legt de nieuwe huurling uit. Vandaar dat Smeulers vorig seizoen een paar keer op de tribune zat in het Koning Willem II stadion bij thuiswedstrijden van de Tricolores. ,,Kwam ik kijken of hij een invalbeurt kreeg.” Zelf kreeg hij een goede indruk van de club. ,,Wat me vooral opviel was dat de fans zich 90 minuten lang lieten horen. Er hing een fantastische sfeer. Ik hoop echt dat ze snel terug mogen in het stadion. Dat scheelt een hoop.”