Willem II'er Jordy Croux denkt aan verhuur

Croux komt namelijk vrijwel niet meer in de plannen van trainer Erwin van de Looi voor sinds die na een paar competitiewedstrijden dit seizoen het 4-3-3-systeem losliet en eerst koos voor 5-3-2 en later voor 4-2-2-2. In beide gevallen is er geen behoefte aan echte vleugelaanvallers als Croux. Alleen bij een achterstand wordt er soms nog een beroep op de 24-jarige Belg gedaan, als er doelpunten nodig zijn om nog tenminste een punt uit het vuur te slepen.

Nog een week

,,Ik ben nu 24 en dat is een leeftijd waarop je veel moet spelen", aldus Croux. ,,Bij Genk ben ik ooit ook buiten de boot gevallen. Dat was anders, want toen was ik pas 18 jaar. Ik ben toen uitgeleend aan Leuven en later aan MVV. Of ik nu ook weer verhuurd wil worden? Wie weet wat er nog gebeurt. De transfermarkt is nog een week open…”.