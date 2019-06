Willem II’er Kristinsson in beeld bij Jong PSV

Willem II denkt aan zes nieuwe spelers voor het nieuwe seizoen

25 mei Het is tot op heden rustig geweest op de transfermarkt. Maar daar komt volgens Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II, vanaf komende maandag verandering in. Dan zijn in de meeste landen de beslissingen voor promotie en degradatie gevallen. Daardoor zal ook de transfermarkt op gang komen.