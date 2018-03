Willem II'er Kristinsson opgeroepen voor Jong IJsland

Erwin van de Looi dertiende trainer die contract niet uitdient bij Willem II

11:56 Erwin van de Looi is de dertiende trainer bij Willem II die sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1954 zijn contract niet uitdient. In acht gevallen ging het om het ontslag van een trainer. Het is de vijfde keer dat een oefenmeester zelf opstapt.