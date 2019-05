Willem II'er Llonch maakte het Barcelona al eens moeilijk

Voor een club als Barcelona is de Copa del Rey misschien wat minder belangrijk, maar voor de ‘kleinere clubs’ in Spanje is het een grote prijs, benadrukt Pol Llonch (26). Met Hospitalet, toen nog actief in de Segunda División B, het derde niveau, speelde hij eind 2011 nog tegen het grote Barcelona in de beker. Het is tot op heden zijn meest bijzondere bekerwedstrijd, al komt de halve finale tegen AZ dicht in de buurt. ,,We speelden toen tegen het Barça van Guar­diola, dat bijna alle prijzen pakte. Messi deed niet mee, maar wel Xavi, Iniesta, Fàbregas...”