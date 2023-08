Willem II'er Michael de Leeuw: ‘Over FC Dordrecht loop je niet zomaar even heen’

,,We hadden de eerste helft behoorlijk moeite om de druk er op te krijgen”, blikt hij terug. ,,Zij deden dat best wel aardig, moet ik zeggen. En zij hadden elke keer veel tijd aan de bal; wij kwamen telkens net te laat. Ik vind Dordrecht een prima ploeg hebben. Daar lopen we echt niet zomaar overheen.”

Verschil

Na rust ging het beter, zag ook de spits. ,,In de tweede helft zag je wel wat verschil, toen zetten we het iets anders neer en zetten we wat anders druk, kwamen we ook wat hoger met onze buitenspelers. En toen hebben we een aantal mooie aanvallen op de mat gelegd en had het ook zomaar 4-0 of 5-0 kunnen worden.”

Of de 1-0 een opluchting voor De Leeuw was, zijn eerste treffer van het seizoen? ,,Een opluchting niet zozeer, wel in de zin van dat het de belangrijke 1-0 was terwijl zij het in die fase goed deden. Lekker dat wij dan scoren. Zij moeten dan nog meer komen.”

Gewisseld

Halverwege de tweede helft werd De Leeuw gewisseld en kwam Jeremy Bokila. Dat had De Leeuw wel verwacht. ,,In de voorbereiding heb ik een klein tikje gehad, dus we moeten voorzichtig doen. En ik moet zeggen: Bokila viel ook weer lekker in, ik gunde hem ook een goal. Ik heb zestig, zeventig minuten gestreden, prima voor mij.”

Komend weekend gaat Willem II op bezoek bij titelfavoriet FC Groningen, de vorige club van Michael de Leeuw. ,,Een mooi potje weer om ons te laten zien”, vindt de spits. ,,En heel veel bekenden van mij nog daar, dus voor mij een speciale wedstrijde. We moeten doorbouwen op de tweede helft tegen Dordrecht.“

Volledig scherm TILBURG - 18-08-2023. Koning Willem II stadium. Keuken Kampioen Divisie, KKD, voetbal, season 2023-2024. Willem II - Dordrecht. Willem II player Michael de Leeuw celebrating the goal. with Willem II player Max de Waal, 1-0. © Pro Shots / Toin Damen