Willem II’er Mike Trésor: ‘Nu niet belangrijk waar je staat, maar wat je brengt’

VIDEOMike Trésor kreeg tegen AZ een iets andere rol dan in de periode daarvoor bij Willem II. Maar je hoort de Belg niet klagen. Hij beseft namelijk hoe laat het is voor de Tricolores.

,,De trainer maakt die keuzes omdat hij denkt dat dat beter is voor het team. Dan doet het er niet toe wat mijn voorkeur is. In deze situatie moet je niet bezig zijn met waar je staat, maar met wat je brengt, Ik moet gewoon mijn taak invullen”, is hij zich bewust van het feit dat Willem II pas acht punten heeft vergaard dit seizoen.

Weggegeven

Tegen AZ leken er daar drie bij te kunnen komen toen Willem II een 0-2-voorsprong nam. Trésor: ,,En als je drie goals maakt in een uitwedstrijd, is het zeer teleurstellend als je zonder punten naar huis gaat. In het begin speelden we goed, maar we hebben de 0-2 te snel weggegeven.”

Trésor stond op een andere positie dan in vorige wedstrijden, met Pavlidis én Wriedt voor het eerst allebei in de basis. ,,Daarmee hebben we meer scorend vermogen in het team”, vindt Trésor. ,,Ik speelde op rechts, niet meer op 10 of links. Ook daar kan ik mijn bijdrage leveren natuurlijk.”

Lastig

En uiteraard denkt ook de Belg dat het lastig wordt tegen Ajax. ,,Die ploeg is goed bezig, maar we moeten in ieder geval met zelfde mentaliteit beginnen als in de wedstrijd tegen AZ. Dan zien we wel hoe ver we komen.”