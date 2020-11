Willem II’er Nunnely alsnog opgeroepen voor Jong Oranje

Sebastian Holmén alsnog naar Zweedse selectie

10 november Sebastian Holmén is door de Zweedse bondscoach alsnog opgeroepen voor het oefenduel van woensdag in Brondby tegen Denemarken. Door verscherpte coronamaatregelen konden Victor Lindelof (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) en Filip Helander (Rangers) niet tijdig in Denemarken zijn.