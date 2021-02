Willem II’er Ole Romeny: ‘Ik moet nu mijn kansen wel gaan benutten’

De laatste wedstrijden speelde Willem II met twee spitsen, daarvoor altijd 4-3-3. ,,Ik kom het best tot m'n recht als ik in de spits sta. Ik ben geen klassieke nummer 9, maar meer iemand die zwerft. Daar is mijn rendement het hoogst. Maar ik kan ook op de vleugel of achter de spits spelen.”

Corona

Of hij tevreden is met de speeltijd die hij krijgt? ,,Toen ik kwam, waren de resultaten niet zo goed. Tegen VVV stond ik in de basis, maar daarna heb ik corona gekregen en lag ik er vier weken uit. Het gaat een beetje up en down. Ik moet accepteren zoals het is. En ik moet scoren. Tijdens invalbeurten heb ik echt wel kansen gehad. Die moet ik wel gaan benutten. Als ik ga scoren en ik laat de eredivisie kan laten zien wie Ole Romeny is, dan ben ik aan het eind van het seizoen tevreden.”