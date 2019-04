Willem II’er Özbiliz disciplinair geschorst, Kristinsson gaat vertrekken

Willem II raakte nog een speler kwijt. Kristófer Kristinsson is teruggezet naar de selectie van onder 19. De reden is dat er na maanden onderhandelen geen overeenstemming werd bereikt over contractverlenging. Over de termijn van een nieuwe verbintenis wilde technisch directeur Joris Mathijsen niets zeggen. ,,We maken voor spelers een sportief plan. Het is belangrijk dat ze zich daar in kunnen vinden", aldus Mathijsen. ,,Hij maakt een andere keuze. Dan geven wij de voorkeur aan spelers en talenten die wel graag bij Willem II zijn.”