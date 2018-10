Willem II'er Özbiliz niet op tijd fit voor duel met NAC

Van stiltege­bied tot Sollaan: plagerijen tussen Willem II en NAC door de jaren heen

17 oktober TILBURG/BREDA - De fans van Willem II scoorden in de vroege dinsdagochtend de openingstreffer in de inmiddels traditionele ludieke supportersstrijd voorafgaand aan de derby tegen NAC. Her en der in Breda werden posters en spandoeken opgehangen die het overmatige biergebruik van de NAC-fans belachelijk maakt: ‘iedereen lacht om carnavalsvereniging NAC’ en ‘Hoe dieper we zinken, hoe meer we drinken’.