Willem II’er Tapia heeft griep en doet niet mee tegen Ajax

,,Als hij daarvan hersteld is, gaan we eens kijken hoe ernstig de blessure is die hij opliep in Almelo”, aldus Willem II-trainer Adrie Koster. ,,Dus we kunnen nu nog niet zeggen hoe lang hij uit de roulatie is.” De absentie van Tapia kan tegen Ajax eenvoudig worden opgevangen. Tegen Heracles kwam Pol Llonch in het veld als invaller en hij speelde bijzonder goed.

Coulibaly fit

In de selectie van Koster ontbreekt verder alleen vaste bankzitter James McGarry vanwege een blessure. Karim Coulibaly is weer fit. Dat komt goed uit, want de spoeling voorin is dun bij Willem II na het vertrek van Donis Avdijaj en Araz Özbiliz bij de club de afgelopen weken. Koster wijst erop dat er nog voldoende opties zijn in de aanval. ,,Daar spelen Pavlidis, Isak en Vrousai. Daarnaast hebben we Dankerlui en Coulibaly en we zouden met James Crowley kunnen schuiven als dat nodig is.”