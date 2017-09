Willem II'er Tsimikas steekt z'n tong uit naar iedereen

Dat tongetje... Er is bijna geen actiefoto van Kostas Tsimikas te vinden waarop de linksback van Willem II zijn tong in z'n mond houdt! Het was de Griek zelf ook al opgevallen.

,,Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Ik heb wel geprobeerd om er vanaf te komen, maar dat werkte niet. Als je daarover gaat nadenken tijdens een wedstrijd, verlies je je concentratie. Ik heb geaccepteerd dat ik dat doe. Het is gewoon mijn stijl."

Tsimikas, huurling van de Griekse topclub Olympiakos Piraeus, heeft het goed naar zijn zin in Tilburg en bij Willem II. In de stad is hij goed opgevangen door een paar Grieken die daar wonen. Met name ene Yannis. ,,Hij zou qua leeftijd mijn vader kunnen zijn, maar hij voelt als mijn broer", zegt de voetballer. ,,Ik kan bij Yannis met alles terecht. We gaan ook geregeld koffie drinken of eten. Ja, ook bij Griekse restaurants in Tilburg, haha."

Bellen

Zijn naamgenoot Kostas Lamprou, de keeper die deze zomer verkaste naar Ajax, heeft hij slechts één keer ontmoet in Tilburg. ,,Vlak voordat hij naar Amsterdam vertrok. Hij vertelde veel positiefs over Willem II, vooral ook over de supporters. Die zou hij zeker gaan missen, zei hij. We bellen elkaar nu af en toe", vertelt Tsimikas in een uitgebreid interview in het Brabants Dagblad van zaterdag.

Met twee doelpunten had Tsimikas een groot aandeel in de met 2-4 gewonnen bekerwedstrijd bij de amateurs van CSV Apeldoorn afgelopen woensdag. Twee keer poeierde hij de bal snoeihard van afstand binnen. ,,Dat is wel een beetje mijn handelsmerk, die schoten."