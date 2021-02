Willem II’er Wesley Spieringhs: ‘Bal veroveren en inleveren. Liefst naar voren’

Hij had al in de basis gestaan in wedstrijden tegen Ajax (2x), Vitesse en AZ en toch gierden zenuwen afgelopen zondag bij Wesley Spieringhs door de keel afgelopen zondag voor het duel met FC Emmen. ,,We hadden lunch op de club, maar ik kreeg bijna geen hap door m’n keel. Er was kip en zo, maar uiteindelijk heb ik toch maar twee boterhammen met jam naar binnen gewerkt en wat druiven. Je moet toch een energievoorraadje hebben.”