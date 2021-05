Willem II-fans boos op ESPN: belangrijkste wedstrijd zondag niet op tv

Willem II in eigen huis kansloos ten onder tegen PSV

9 mei Willem II is er niet in geslaagd één (of drie) stuntpunt(en) te pakken in de thuiswedstrijd tegen PSV. De Brabantse derby eindigde in 0-2 en daar hoefde de ploeg uit Eindhoven niet diep voor te gaan. Twee opzichtige fouten van Willem II’ers werden de thuisploeg fataal.