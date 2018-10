Willem II-fans delen kaarten uit voor bekerduel

Het betreft toegangsbewijzen voor de bekerwedstrijd van de Tricolores aanstaande woensdagavond. Zo gingen ze vrijdagmiddag naar de Voedselbank om daar 200 tickets af te geven. Brian Smans, lid van de 'fanatieke aanhang’ van Willem II en een van de initiatiefnemers van de actie, is zeer tevreden tot dusverre. ,,We hebben bijna vierduizend euro bijeengebracht. Dankzij supporters en sponsors vooral. Ook de spelersgroep heeft bijgedragen en de clubleiding heeft alle medewerking verleend. En via De Twern, Humanitas en de Voedselbank komen de kaarten terecht bij mensen die het echt goed kunnen gebruiken. In totaal kunnen we zo'n 500 gezinnen blij maken met een bezoekje aan het Koning Willem II Stadion. Bonheur heeft toegezegd dat alle kinderen die via deze actie naar de wedstrijd komen, van hen een zakje chips en wat te drinken krijgen. Geweldig!”