Willem II-fans hielpen mee bij ontwerp van nieuwe ‘meest Tilburgse shirts ooit’

Het zit’m in de details, zeker bij het thuistenue, de inbreng van supporters bij het ontwerp van de tricots van de Tricolores voor komend seizoen. ,,Maar dat we mochten meedenken, is al heel mooi”, zegt De Kruikenzeiker, een Willem II-fan die onder die naam furore maakt op sociale media maar nooit met zijn echte naam in de krant wil. Hij is een van de - eerst zes, later twee - supporters die hun inbreng hadden. Zij zorgden voor de ‘meest Tilburgse shirts ooit’, waarop elementen van de stad Tilburg, koning Willem II en het clublied terugkomen. Het thuis- en het uitshirt krijgen een nette polokraag. ,,Klassiek, dat past bij deze club”, vindt De Kruikenzeiker. In de kraag staat een regel uit het clublied: ‘Denk aan je roem en glorie’ en dan natuurlijk in het lettertype TilburgsAns. Achterop het shirt, onder de kraag, prijkt het logo van de stad Tilburg.

Vrijheid

,,De grote lijnen van het thuisshirt staan natuurlijk vast, bij het ontwerp van het uitshirt hadden we meer vrijheid. En al onze suggesties zijn meegenomen.” Er is gekozen voor stoere uithirts voor de ‘stoere kerels’, met horizontale banen in diverse tinten donkerblauw. ,,De details zijn in dezelfde gouden, koninklijke kleur als in het clublogo. ,,Niet à la Roy Donders... wel chique en stoer.” Op de zijkant staat een afbeelding van het gezicht van koning Willem II. Ook op de kousen (1896, het oprichtingsjaar’ en de broekjes (rood-wit-blauw, de clubkleuren) heeft het tenue meer ‘karakter’ gekregen.

Witte vlak

Willem II liet een aantal fans gisteravond in de nieuwe tenues poseren voor het stadion. Minpuntje is het grote witte vlak voorop het thuisshirt. Daar moet de naam van een nieuwe hoofdsponsor komen te prijken. De opvolger voor Tricorp is echter nog niet gevonden. Afgezien daarvan is De Kruikenzeiker tevreden over het resultaat. ,,Maar ik weet ook dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Smaken verschillen nu eenmaal. Maar we denken dat we hier veel mensen een plezier mee doen.”