Willem II-fans kiezen PSV-uit als Away Day 2020

Voormalig Willem II’er Isak heeft de smaak te pakken in Spanje en scoort voor derde duel op rij

22 december In Tilburg scoorde hij aan de lopende band en ook in San Sebastián beleeft Alexander Isak momenteel goede tijden. De aanvaller van Real Sociedad scoorde zondagmiddag in het gewonnen uitduel tegen Osasuna (3-4) en was ook in de twee duels daarvoor trefzeker.