Willem II-fans maken uit protest thuiswedstrijd van Ajax-uit

Kuipers fluit Brabants onderonsje tussen Willem II en PSV, net als twee seizoenen terug

12:51 De KNVB heeft Björn Kuipers aangesteld als scheidsrechter voor het treffen tussen Willem II en PSV. Hij fluit zondag om 14.30 uur het Brabantse onderonsje op gang. In het seizoen 2017-2018 was hij de arbiter van dienst bij het memorabele onderlinge duel dat destijds in 5-0 eindigde.