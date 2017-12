Bookmakers bombarderen Willem II tot favoriet in Brabantse derby tegen NAC

Doelpunten

Wie het lastig vindt om een winnaar aan te wijzen, kan een gokje wagen op een doelpuntrijk duel. Een inzet op drie of meer doelpunten in de derby levert bij Unibet 1.71 keer je inzet op. In de laatste vijf duels van Willem II vielen telkens vier of meer doelpunten, terwijl NAC in drie van de laatste vijf wedstrijden drie of meer goals zag.